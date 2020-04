Barbara d' Urso | nostalgia per l' amore della sua vita

(Di sabato 11 aprile 2020) Sui social, la conduttrice rivela le mancanze che sente in questi giorni. Una, in particolare, è molto forte e riguarda qualcuno a cui appartiene il suo cuore… Ma intutti a restare a casa anche a Pasqua, nel rispetto delle regole. Anche la coriacead’ha ceduto, per un attimo, alla. E ha voluto condividere questo momento intimo, un po’ malinconico, con la schiera di followerArticolo completo:d'per l'suadal blog SoloDonna

Un nuovo scatto casalingo, molto intimo, arriva dal profilo Instagram, di Barbara D’Urso, nota conduttrice tv, al timone di tre programmi campioni di ascolti Pomeriggio 5, Live non è la D’Urso e ...A causa del Coronavirus, Barbara D’Urso – come molti italiani – quest’anno passerà la Pasqua in solitudine. Al termine della puntata di ieri di Pomeriggio Cinque, la padrona di casa non ha potuto che ...