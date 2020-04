"Aiuto, ora mi ammazza": donna salvata da militari (Di sabato 11 aprile 2020) Federico Garau Stanca di subire continui maltrattamenti, dopo l'ultima aggressione la donna si è rifugiata in bagno ed ha chiesto Aiuto ai carabinieri. Arrestato il 42enne: in casa coltelli, una pistola e cinture usate per legarla Arriva da Nonantola, comune italiano della provincia di Modena, la notizia dell'ennesimo caso di violenza avvenuto fra le mura domestiche. Stavolta la vittima è la compagna di un 42enne italiano, costretta da tempo a subire angherie e maltrattamenti di ogni genere. Divenuto ormai, di fatto, il suo aguzzino, l'uomo non esitava a sottoporre la vittima a delle vere e proprie sevizie, servendosi di cinture e manici di scopa. A salvare la donna, come riferito dai quotidiani locali che hanno riportato le informazioni rilasciate dagli inquirenti, sono stati i carabinieri della stazione di Nonantola, accorsi sul posto subito aver ricevuto la ... Leggi su ilgiornale “Mi sta torturando…” : Michelle Hunziker chiede aiuto - Aurora Ramazzotti scatenata [FOTO]

NEW YORK – I morti per coronavirus negli Stati Uniti, nelle ultime 24 ore sono stati la cifra record di 2.100 ... “Anche se la priorità del governo americano è prima di tutto nei confronti degli ...

Coronavirus. Mobilitati 10mila volontari in Emilia-Romagna

“Da questo punto di vista è fondamentale curare la comunicazione alle persone, in modo da rendere evidenti i percorsi per ottenere un aiuto, ma anche rafforzare la collaborazione fra terzo settore, ...

