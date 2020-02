Zingaretti fa visita al quartiere Pilastro di Bologna: “Matteo Salvini non ha capito nulla dell’Emilia Romagna” (Di martedì 11 febbraio 2020) Una visita a sorpresa quella di Nicola Zingaretti al “famoso” quartiere Pilastro di Bologna. Proprio in quel quartiere Matteo Salvini fece il gesto tanto criticato di citofonare a casa di un giovane tunisino perché era convinto fosse uno spacciatore. Nicola Zingaretti nella visita in uno dei quartieri più degradati di Bologna si è fatto accompagnare dal sindaco della città Virginio Merola. Nicola Zingaretti proprio da quel luogo non ha risparmiato critiche nei confronti del suo rivale politico Matteo Salvini: “C’è stata una lettura sbagliata di Salvini dell’Emilia-Romagna. Qui c’è una comunità civile che combatte, conscia dei propri problemi, ma c’è anche una classe dirigente che non ha usurpato il potere, ma è stata eletta perché le persone ne hanno riconosciuto il valore. Da parte sua (di Salvini, ndr.) c’è stato un errore di ... baritalianews

AdmGov : Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in visita al nostro stand alla Bit di Milano 2020 #ADMgov… - ansa_lazio : Zingaretti: alunni cinesi, ok Mattarella: Tweet Quirinale su visita, 'a Manin altissima presenza comunità' - ZenatiDavide : Zingaretti: alunni cinesi, ok Mattarella: Tweet Quirinale su visita, 'a Manin altissima presenza comunità'… -