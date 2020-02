Stasera in tv – Fuori dal Coro su Rete 4: tutti gli ospiti di oggi 11 febbraio (Di martedì 11 febbraio 2020) Stasera in televisione Mario Giordano a Fuori dal Coro torna a far discutere sull’attualità: gli ospiti e gli argomenti trattati in trasmissione Questa serata in tv Fuori dal Coro sarà all’insegna di inchieste e approfondimenti su politica, economia e costume. Un occhio di riguardo sarà dato agli ultimi aggiornamenti sul Coronavirus. Il programma inizierà a … L'articolo Stasera in tv – Fuori dal Coro su Rete 4: tutti gli ospiti di oggi 11 febbraio è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

ElettraLambo : Musica e il resto scompare... letteralmente!!!?? fuori ovunque! Youtube, Apple music e Spotify! Adesso non avete pi… - IlContiAndrea : +++ BUGO E MORGAN POTREBBERO CANTARE FUORI GARA STASERA, IL PRECEDENTE BERTÈ +++ @Adnkronos #Sanremo2020 #Quisanremo - LoScomodo_ : RT @Lucia__1982: Appurato che ognuno di noi ha le sue fisime, in casa, come soprammobile, da stasera ho un elmo corinzio fedelmente riprodo… -