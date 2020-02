Roma, con l’Atalanta senza margini di errore. Sarà una battaglia (Di martedì 11 febbraio 2020) Roma, nessun margine d’errore per la squadra di Paulo Fonseca. Il precedente dell’anno scorso rievoca ricordi spiacevoli Non può esserci nessun margine d’errore per la Roma nella gara di sabato sera contro l’Atalanta. Per svariati motivi. In primis per rilanciarsi in classifica dopo le ultime due cadute, e poi perché i nerazzurri di Gasperini sono quanto di più pericoloso offra attualmente il campionato italiano. L’ultima sfida di Bergamo non rievoca certamente ricordi piacevoli per i giallorossi. Si sprecò un vantaggio 3-0 venendo rimontati nella ripresa: quella gara mostrò tutte le fragilità della compagine, realmente mai scomparse. Gli orobici, infatti, sono da battaglia: per 8 volte hanno rimontato uno svantaggio e portato a casa punti. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

