Raphael Coleman: l'attore di Tata Matilda morto a 25 anni (Di martedì 11 febbraio 2020) Raphael Coleman, interprete di Tata Matilda, è morto improvvisamente a 25 anni; l'attore si sarebbe sentito male mentre faceva jogging. Raphael Coleman, ex attore bambino interprete della commedia Tata Matilda, è morto improvvisamente a 25 anni. Il patrigno Cartsen Jensen ha diffuso la notizia su Facebook spiegando che ha avuto un malore mentre faceva jogging. L'attore non soffriva di particolari problemi di salute. "Non ti dimenticherò mai" ha scritto Jensen in danese. "Quando è tuo figlio ad andarsene, è il tuo stesso corpo, qualcosa di più sovrastante di quanto le parole possano descrivere e io non posso che rifiutare la scelta della morte. Raph non era mio figlio, anche se gli ero vicino. Ma posso sentire la stessa cosa, lo ... movieplayer

