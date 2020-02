Prescrizione e crisi di governo? Zingaretti: «Renzi fa un favore a Salvini» (Di martedì 11 febbraio 2020) Il balletto di Italia Viva sulla Prescrizione rischia di far saltare il Conte bis. E’ ancora presto per dire se sarà crisi, ma certo i nervi sono tesissimi. Ieri vi abbiamo parlato del retroscena che vorrebbe Matteo Renzi e Italia Viva votare no alla Prescrizione rimodulata dal Pd in commissione per poi far passare l’emendamento votando la fiducia alla Camera. Andrà così? Non è ancora detto, almeno stando alle dichiarazioni di oggi. Prescrizione, Zingaretti: «Dicevano di essere moderati invece fanno un favore a Salvini» «Come volevasi dimostrare: dicevano di voler allargare il campo ai moderati per sconfiggere Salvini. Sono diventati estremisti che frammentano il nostro campo e fanno un favore a Salvini», ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti. Poi aggiunge un’altra stoccata a Renzi e soci: «Della sconfitta della destra, del lavoro, della crescita non si ... urbanpost

TeresaBellanova : Prescrizione o crisi della produzione industriale. Ditemi voi qual è la vera emergenza del Paese. Io non ho dubbi:… - TgLa7 : #Prescrizione, tam tam di crisi: renziani pronti a sfiducia contro #Bonafede. Il #Pd: fate il gioco di #Salvini - HuffPostItalia : Scontro tra Pd e Italia Viva sulla prescrizione. Renzi: 'Per me non vale una crisi, per Bonafede?'. Verini: 'Fa gue… -