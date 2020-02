Moderna 2020, così Mastromartino punta a un retail in versione gourmet e hi-tech (Di martedì 11 febbraio 2020) Moderna 2020 è la nuova società guidata da Nicola Mastromartino, nata da Moderna Spa, che svilupperà progetti innovativi per rispondere alle esigenze del consumatore del futuro. La nuova realtà, impresa socia di Gruppo VéGé, concilierà tradizione e innovazione, garantendo qualità, competenza, convenienza e cortesia di sempre con un approccio più tecnologico e una maggiore apertura sulle nuove categorie emergenti: biologico, vegano, etnico e salutistico. Attualmente presente in Campania, Basilicata e Calabria, la rete comprende un totale di 160 punti di vendita, con una metratura tra i 250 e i 5.000 mq, suddivisi tra le insegne eté e Dimeglio che a breve saranno affiancate da due nuovi format convenience Xsempre e Superdis. I punti vendita oltre al format classico, ideale per il consumatore che cerca prodotti di qualità ed è, al contempo, molto attento al prezzo, avranno anche la ... ildenaro

