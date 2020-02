“Lo farà fino al nono mese”. Eleonora Daniele non cede: la soffiata prima della nascita della figlia (Di martedì 11 febbraio 2020) Eleonora Daniele presto diventerà mamma. Lo ha annunciato in diretta la stessa conduttrice alla fine del programma su Rai1 ‘Storie italiane’, di cui è al timone, nella puntata andata in onda il 7 gennaio. “E’ vero sono incinta. Aspetto una bambina”, aveva infatti detto Daniele. La ‘lieta notizia’ è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico presente nello studio. P oco dopo la conduttrice è stata ospite di Mara Venier. Un’ospitata molto commovente, soprattutto per Zia Mara, che proprio in diretta ha ricevuto l’invito della Daniele di diventare madrina della sua bambina, Carlotta. “Mi piacerebbe tanto se tu facessi da madrina a mia figlia Carlotta”, aveva detto Eleonora Daniele in studio a Domenica In facendo emozionare la Venier.



La gravidanza è arrivata dopo una lunga attesa. ... caffeinamagazine

LegaSalvini : ++ LO SCHIFO! INSEGNANTE SI VANTA DI BOICOTTARE LE FOIBE A SCUOLA ++ Pensate che si leverà qualche voce di sdegno?… - Einaudieditore : A questo giochino stavamo lavorando da tempo, ma poi ci si è messo di mezzo lo zeitgeist. Magari un sorriso non ci… - domeniconaso : Fasma fuori dalla finale è una roba inconcepibile. Questo #sanremo2020 ci farà scoppiare il fegato, già lo so. -