La diretta del Wired Digital Day 2020 (Di martedì 11 febbraio 2020) Terza edizione in Puglia e nel Mezzogiorno del Wired Digital Day: un evento realizzato da Wired Italia in collaborazione con Regione Puglia e Puglia Sviluppo con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi dell’immediato futuro e celebrare l’innovazione, la tecnologia e l’eccellenza come elementi chiave per la crescita e lo sviluppo economico, culturale e sociale del nostro Paese. Tra gli ospiti anche l’astronauta Paolo Nespoli, l’economista Gunter Pauli, il politologo Evgeny Morozov e il co-fondatore dei Subsonica Max Casacci. Il Wired Digital Day, edizione 2020, si terrà il prossimo 11 febbraio 2020, al Teatro Petruzzelli di Bari, dalle 9:30 alle 17:30. Qui trovate il programma. L’obiettivo è quello di raccontare come la Regione Puglia e tutto il Sud Italia oggi abbiano molto da dire riguardo i grandi temi che stanno dando forma al futuro. Digitalizzazione, ... wired

