I migliori videogiochi di Dragon Ball di sempre (Di martedì 11 febbraio 2020) L’epopea di Goku e compagni va avanti ormai da oltre 20 anni: una storia di successo quella della serie firmata da Akira Toriyama, fumettista giapponese creatore di Dragon Ball. L’evoluzione tecnologica dei videogames del famoso sayan ha accompagnato quella delle console, passando dal Super Nintendo e il Game Boy alla PS4, Xbox One e Nintendo Switch di oggi. Vediamo quali sono i migliori videogiochi Dragon Ball di sempre da acquistare, per assicurarsi una collezione degna di un vero fan. Dragon Ball Xenoverse II Tra i giochi di Dragon Ball per PS4 bisogna assolutamente acquistare Dragon Ball Xenoverse II, l’evoluzione del primo capitolo del gameplay in cui è possibile combattere nel mondo di Goku. Tecnicamente questo videogame è più accurato rispetto alla precedente versione, con tante missioni secondarie, buone meccaniche RPG e ottime funzionalità di combat system. Senza ... optimaitalia

GamingToday4 : I 10 migliori film di videogiochi, incluso il detective Pikachu - bigdarktiger : ELEVATI FPS E MONITOR A 240 HZ = MIGLIORI NEI VIDEOGIOCHI ? - rebecca_sargo : Siamo già quasi a metà febbraio 2020, ma ancora si sente molto l'anno appena passato. Qui una mia analisi per… -