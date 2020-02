Grande Fratello Vip: Barbara Alberti annuncia il ritiro e lascia la Casa (Di martedì 11 febbraio 2020) Al Grande Fratello Vip arriva il colpo di scena all’ultimo minuto: poco prima di annunciare i nominati della serata, Alfonso Signorini lascia la parola a Barbara Alberti per un annuncio importante. La scrittrice, infatti, ha deciso di abbandonare definitivamente la sua avventura nel reality. Dopo numerosi ripensamenti nelle scorse settimane, la decisione ora è irrevocabile. Ufficiale: Barbara Alberti abbandona il Grande Fratello Vip Barbara Alberti non è più una concorrente del Grande Fratello Vip. La scrittrice nella puntata di questa sera ha deciso di abbandonare la Casa di Cinecittà dopo un mese di convivenza con i suoi inquilini. La decisione è dettata, a detta della Alberti, da un senso di inadeguatezza in un contesto come quello del celebre reality. Più volte infatti la scrittrice ha manifestato la sua sensazione di disagio assoluto, soprattutto nelle dinamiche del gioco ... thesocialpost

