Fiamme in appartamento Civitavecchia | tratte in salvo 3 persone

Roma – Un incendio e' divampato all'interno di un appartamento in via dell'Orto di Santa Maria, a Civitaveccchia. Tre persone sono state messe in salvo dai Vigili del Fuoco e affidate alle cure del 118. Le loro condizioni di salute non sono preoccupanti al momento. L'appartamento e' situato al primo piano di un condominio di quattro.

