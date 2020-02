Campionati di scherma a Napoli, alla Bit di Milano la presentazione (Di martedì 11 febbraio 2020) Si è tenuta oggi, alla Borsa Internazionale del Turismo, in corso a Milano, la presentazione dei Campionati Italiani Assoluti Olimpici e Paralimpici di Napoli, che si terranno dal 4 al 7 giugno al PalaVesuvio. Presenti all’evento, tra gli altri, il presidente della Federscherma Giorgio Scarso, e Diego Occhiuzzi, tre volte medaglia olimpica e organizzatore, con l’associazione Milleculure, di cui è presidente, dei Campionati Italiani. “Napoli mi ha dato tanto, per me è motivo di vanto portare in città una competizione così importante – ha detto Diego Occhiuzzi – C’è l’opportunità di apprezzare dal vivo grandi atleti come Bebe Vio e Aldo Montano, sono attese cinquemila persone tra addetti ai lavori e visitatori, sarà una grande festa dello sport e l’occasione di far conoscere ancora di più la scherma. Dall’Universiade dello ... ildenaro

