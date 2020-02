Ancelotti: «Grande reazione dell’Inter. Vecino? Resta dov’è» (Di martedì 11 febbraio 2020) Carlo Ancelotti si è raccontato ai microfoni del Corriere della Sera con una lunga intervista. Ecco le sue parole sul derby di Milano L’attuale manager dell’Everton Carlo Ancelotti è intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera. Ecco le sue parole sul derby di Milano: «Grande Milan nel primo tempo, Grande reazione Inter nel secondo tempo. Di britannico c’era l’atmosfera fantastica di San Siro. Vecino? Tranquilli, Resta dov’è». BREXIT – «No, assolutamente no. E poi, nel calcio, quali potrebbero essere le conseguenze? Limitare il numero degli stranieri in Premier League? Io non credo che l’Inghilterra voglia fare passi indietro. Qui sono consapevoli del potenziale del calcio inglese nel mondo: con i diritti guadagnano quattro volte la serie A». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

