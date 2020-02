Affidamento esclusivo: cos’è, come funziona e a chi spetta (Di martedì 11 febbraio 2020) Affidamento esclusivo: cos’è, come funziona e a chi spetta Si sa, non sempre le cose vanno a gonfie vele nelle coppie sposate: col tempo possono emergere incompatibilità caratteriali, oppure divergenze su questioni economiche o sull’educazione della prole. Tali attriti potrebbero rivelarsi insanabili e portare alla rottura del legame matrimoniale. Vediamo allora di seguito che cosa dice la legge con riguardo all’Affidamento esclusivo dei figli, di cosa si tratta e come funziona in caso di separazione dei coniugi. Se ti interessa saperne di più sul caso della separazione con addebito e la moglie che, in un secondo tempo, ci ripensa, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google News Affidamento esclusivo: qual è la regola generale? La giurisprudenza ci insegna che la regola fondamentale, in materia di Affidamento dei figli, è quella dell’Affidamento ... termometropolitico

MasiaOssi95 : @labonvii Per capirci, io sono assolutamente contrario all'affidamento del voto esclusivo nelle mani del televoto,… - coffeephotogirl : @ferrarailgrasso Tatone alza le terga vieni da me e ti prento una che dice che i figli bisogna farli (non si sa pe… -