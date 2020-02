Virus, due bimbi hanno altre patologie

Due bambini, in quarantena nella città militare della Cecchignola a Roma, sono stati portati all'ospedale Bambino Gesù ma il Coronanon c'entra nulla. Non sarebbero in gravi condizioni, ma il ricovero riguarda. E' una decisione a scopo precauzionale. I piccoli sono risultati negativi al test 2019-nCoV.(Di martedì 11 febbraio 2020)