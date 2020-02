Un camionista ha accoltellato un collega durante una lite a Brembate (Di lunedì 10 febbraio 2020) I carabinieri di Bergamo hanno arrestato un camionista di 43 anni residente ad Alba (Cuneo) per tentato omicidio. L'uomo durante una pausa ha accoltellato un collega di lavoro albanese di 52 anni, residente a Gorle. L'aggressione è stata ripresa da un video dove si vedono i due autotrasportatori litigare nel parcheggio dell'azienda la "Petra" di Brembate. Il quarantatreenne al culmine della lite ha estratto il coltello e ferito il collega al costato perforandogli un polmone e causandogli una emorragia interna. Trasportato da altri colleghi al Policlinico di Zingonia per le cure, il ferito è ora fuori pericolo mentre il collega è in carcere. agi

Notiziedi_it : Un camionista ha accoltellato un collega durante una lite a Brembate - News24Italy : #Un camionista ha accoltellato un collega durante una lite a Brembate - Radiopescara : Un camionista ha accoltellato un collega durante una lite a Brembate -