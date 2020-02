Spunta il video tra Bugo e Morgan prima di entrare sul palco (Di lunedì 10 febbraio 2020) Ecco cosa è successo tra Morgan e Bugo, pochi istanti prima di salire sul palco di Sanremo. La Rai esce allo scoperto e pubblica il video. Le immagini fanno riferimento agli istanti precedenti la loro esibizione: il caso scoppiato a Sanremo 2020 è destinato a rimanere nella storia del Festival. “Cosa avete studiato di bello?”, ha esordito Morgan che poi ha invitato le telecamere a riprendere: “Loro fanno i complotti, avevamo fatto delle prove e poi hanno cambiato tutto”. «Sei stato bravissimo l’altra sera, hai cantato da dio, tutti lo hanno detto», così Morgan ha utilizzato la cover di Sergio Endrigo per sfottere Bugo, che ha iniziato a spazientirsi: «Stai tranquillo, non rompere sempre le pa***, vai a fare un giro». «Oggi faccio un giro bellissimo», ha replicato Morgan facendo il segno delle mazzate. Infine nel video si vede Bugo turbato, che esita sulle ... people24.myblog

