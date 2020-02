Samsung Galaxy Z Flip appare in uno spot durante la notte degli Oscar (Di lunedì 10 febbraio 2020) (Foto: Samsung) Ha ancora senso aspettare la presentazione di Samsung Galaxy Z Flip durante l’evento Unpacked di domani 11 febbraio? Il pieghevole a conchiglia del colosso coreano è stato anticipato in lungo e in largo, in primis dagli stessi produttori, con addirittura uno spot che lo mostra ufficialmente che è andato in onda nella notte durante la cerimonia di premiazione degli Oscar. Sembrava che con la presentazione della versione dedicata a Joker svelata addirittura prima di quella standard si fosse toccato l’apice dello spoiler e invece Samsung ha tirato fuori dal cappello l’ennesima anticipazione. Nientemeno che un vero e proprio spot che mostra senza troppe ombre né veli lo smartphone che sarà. Confermato dunque il display di servizio sulla scocca esterna che potrà mostrare l’identità del chiamante e consentire di rispondere anche senza aprire la ... wired

