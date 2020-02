Premi Oscar 2020, quattro premi a Parasite. Joaquin Phoenix e Renee Zellweger migliori attori (Di lunedì 10 febbraio 2020) premiati Brad Pitt e Laura Dern come non protagonisti. A 1917 di Sam Mendes tre statuette per il sonoro, la fotografia e gli effetti speciali. Per Joker il riconoscimento per la migliore colonna sonora originale firenzepost

