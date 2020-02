Oscar 2020, Lena Dunham: "Il discorso di Joaquin Phoenix mi ha fatto diventare vegana" (Di martedì 11 febbraio 2020) Joaquin Phoenix, sul palco degli Oscar 2020, ha parlato dei diritti degli animali e Lena Dunham ha deciso di diventare vegana. Joaquin Phoenix sembra aver convinto Lena Dunham a diventare vegana grazie al discorso compiuto sul palco degli Oscar 2020 dopo la vittoria ottenuta nella categoria come Miglior Attore Protagonista. La star di Joker ha infatti parlato della lotta per i diritti degli animali, da sempre una tematica a cui è particolarmente legato e che lo ha visto protagonista di numerose manifestazioni ideate per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti delle conseguenze degli allevamenti intensivi. Joaquin Phoenix aveva dichiarato: "Pensiamo di avere il diritto di inseminare artificialmente una mucca e quando partorisce le rubiamo il cucciolo. Anche se le sue urla di ... movieplayer

SkyTG24 : #Oscars Brad Pitt ha vinto il premio Oscar come miglior attore non protagonista.#BradPitt ?? La sua carriera in 20 f… - Agenzia_Ansa : Premio Oscar 2020, quattro premi a Parasite. Joaquin Phoenix e Renee Zellweger migliori attori #Oscars #ANSA - SkyTG24 : Oscar 2020, Joaquin Phoenix vince come Miglior Attore Protagonista -