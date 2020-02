Oscar 2020, il trionfo di Parasite e gli altri vincitori (Di lunedì 10 febbraio 2020) (Foto: Getty Images) Sono stati assegnati al Dolby Theater di Los Angeles, nella notte fra il 9 e il 10 febbraio, gli Oscar 2020. A caratterizzare questa 92esima edizione, il trionfo di Parasite: così il capolavoro del coreano Bong Joon-ho è diventato il primo film non statunitense a portarsi a casa la statuetta più ambita, quella di Miglior film, accanto ad altri tre premi molto importanti (Miglior regia, Miglior film straniero, Miglior sceneggiatura originale). L’exploit ha lasciato a bocca asciutta altri competitor, molto forti alla vigilia, in particolare The Irishman di Scorsese e C’era una volta… a Hollywood di Tarantino (Miglior scenografia e Brad Pitt Migliore attore non protagonista); anche 1917 di Sam Mendes, che era il favorito in quasi tutte le categorie, si è dovuto accontentare di riconoscimenti tecnici (fotografia, effetti speciali e mix sonoro). Tutto come da ... wired

