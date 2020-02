Oscar 2020: Brad Pitt è il Migliore Attore Non Protagonista per C'era una volta a... Hollywood (Di lunedì 10 febbraio 2020) Brad Pitt conquista l'Oscar 2020 come Migliore Attore Non Protagonista per il ruolo dello stuntman Cliff Booth in C'era una volta a... Hollywood, per l'Attore è il primo Oscar per la recitazione. Brad Pitt si porta a casa l'Oscar 2020 come Migliore Attore Non Protagonista per il ruolo dello stuntman Cliff Booth in C'era una volta a... Hollywood. Per il divo è il primo Oscar per la recitazione conquistato grazie alla notevole performance nel film di Quentin Tarantino. Brad Pitt ha conquistato un Oscar come produttore di 12 anni schiavo, ma è la prima volta che l'Academy premia una sua performance. Nel sentito discorso di ringraziamento il divo ha ringraziato l'amico Tarantino, la comunità di stuntmen di Hollywood e soprattutto i suoi figli esclamando: "Questo premio è per i miei figli, che ... movieplayer

Agenzia_Ansa : Premio Oscar 2020, quattro premi a Parasite. Joaquin Phoenix e Renee Zellweger migliori attori #Oscars #ANSA - SkyTG24 : #Oscars Brad Pitt ha vinto il premio Oscar come miglior attore non protagonista.#BradPitt ?? La sua carriera in 20 f… - CNNIndonesia : Nonton Live Streaming Piala Oscar 2020 di Sini -