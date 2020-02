Ora tocca all’Inter, Napoli in campo per preparare la Coppa Italia (Di lunedì 10 febbraio 2020) Niente giorni di riposo, non c’è tempo. Il Napoli, all’indomani della sconfitta al San Paolo contro il Lecce, torna al lavoro per preparare la semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Inter in programma mercoledì a San Siro. Il report ufficiale informa che “la squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall’inizio contro il Lecce hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in campo con una prima fase di esercizi di attivazione attivazione. Successivamente lavoro tecnico tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto”. Probabile che Gattuso faccia qualche cambiamento alla formazione iniziale, con Meret e Mertens in pole per un posto da titolare. Rebus a centrocampo, con Allan e Fabian Ruiz pronti a giocarsi una maglia con Zielinski, Demme e Lobotka. L'articolo Ora tocca ... ilnapolista

