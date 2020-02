Oltre le minacce. Il governo non cadrà sulla prescrizione (Di lunedì 10 febbraio 2020) “Non c'è nessuna crisi di governo anche perché le crisi di governo hanno un senso se c'è qualcuno forte all'interno di una maggioranza”, così il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, ospite di Tagadà su La7. “Oggi sono tutti molto deboli e quindi faranno di tutto per non spaccare quello che hanno. L ilfoglio

liberainfo : RT @lorenz_frigerio: La Procura della Repubblica di #Roma apre indagini per minacce e procurato allarme contro @repubblica Eugenio #Scalfar… - tondellolio : RT @lorenz_frigerio: La Procura della Repubblica di #Roma apre indagini per minacce e procurato allarme contro @repubblica Eugenio #Scalfar… - alcinx : RT @lorenz_frigerio: La Procura della Repubblica di #Roma apre indagini per minacce e procurato allarme contro @repubblica Eugenio #Scalfar… -