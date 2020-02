L’Inter ha un problema in porta, chi gioca contro il Napoli? (Di lunedì 10 febbraio 2020) Handanovic infortunato, Padelli non convince, e ora arriva Emiliano Viviano. L’Inter ha improvvisamente un problema in porta. Viviano, svincolato, oggi ha sostenuto le visite mediche e sarà tesserato nei prossimi giorni, forse proprio in tempo per la semifinale di andata di Coppa Italia contro il Napoli. In realtà dovrebbe essere confermato tra i pali ancora Padelli. Perché, spiega la La Gazzetta dello Sport, il tesseramento di Viviano non è automatico: gli farà fare le visite per permettergli di allenarsi, poi nei prossimi giorni con più calma si valuterà se metterlo sotto contratto. Il problema infatti è l’infortunio di Handanovic, ai box da prima della gara con l’Udinese. Secondo il Corriere dello Sport, andare in campo con il tutore di carbonio che è stato realizzato appositamente lo avrebbe esposto al rischio di infortunarsi ancora più seriamente. E alla Pinetina la ... ilnapolista

