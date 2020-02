Incendio in Val di Susa: il forte vento ostacola i soccorsi (Di lunedì 10 febbraio 2020) I vigili del fuoco del comando di Torino sono impegnati a Mattie, in Val di Susa, per un Incendio divampato nei boschi. Da quanto si apprende, le operazioni di spegnimento sono ostacolate dalle forti raffiche di vento. Sul posto anche i volontari di Susa e Borgone e venti volontari dell’Aib. Forti raffiche di vento anche nel cuneese, dove a Vinadio e’ stato scoperchiato parte del tetto dello stabilimento “Acqua Sant’Anna”.L'articolo Incendio in Val di Susa: il forte vento ostacola i soccorsi Meteo Web. meteoweb.eu

emergenzavvf : #10febbraio 17:00, in fase di bonifica l’#incendio di bosco che da stamattina sta impegnando diverse squadre di… - Emergenza24 : RT @emergenzavvf: #10febbraio 17:00, in fase di bonifica l’#incendio di bosco che da stamattina sta impegnando diverse squadre di #vigilide… - DomenicoMazzil5 : RT @emergenzavvf: #10febbraio 17:00, in fase di bonifica l’#incendio di bosco che da stamattina sta impegnando diverse squadre di #vigilide… -