IL SEGRETO, anticipazioni e trame puntate dal 16 al 21 febbraio 2020 (Di lunedì 10 febbraio 2020) anticipazioni e trame telenovela Il SEGRETO da domenica 16 a venerdì 21 febbraio 2020: Certa di dover fare qualcosa per scoprire il SEGRETO di Dori Vilches, Maria somministra un farmaco all’infermiera in modo tale da rivolgerle delle domande su Clara, la donna che ha nominato quando è entrata in trance durante una seduta di agopuntura. Intanto, Severo ha scoperto che Carmelo ha stretto un patto con Fernando Mesia per entrare in possesso di informazioni sui suoi reali propositi per Puente Viejo. Il SEGRETO: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Dopo aver rivolto delle domande a Dori Vilches, Maria comincia a temere per la sua incolumità e, per non dare troppo nell’occhio, si mette in contatto con Irene tramite una lettera. Nello specifico, la Castañeda chiede alla Campuzano di indagare sull’identità della misteriosa Clara e dei suoi bambini, i quali ... tvsoap

