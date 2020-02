I compensi degli amministratori del Napoli (De Laurentiis e figli) salgono a 5 milioni (Di lunedì 10 febbraio 2020) I compensi degli amministratori del Napoli tornano a salire. Lo scrive Calcio e Finanza. Dopo l’1,025 milioni dell’esercizio 2018, hanno ora toccato quota 5 milioni. Si tratta di compensi che restano in famiglia, scrive il portale, visto che gli amministratori del club sono tutti della famiglia di Aurelio De Laurentiis. Nel Cda sono infatti presenti i tre figli di De Laurentiis, Edoardo, Valentina e Luigi (entrato a farne parte nel 2015) e la moglie Jacqueline. Oltre ad Andrea Chiavelli, braccio destro del presidente e consigliere delegato. “Nel corso delle 15 stagioni con De Laurentiis alla guida del Napoli, i compensi per il CdA sono stati pari a 30,5 milioni di euro. Nei primi quattro esercizi, gli amministratori non hanno ricevuto alcun compenso: dopo i 240mila euro del 2009, poi, dal 2011 sono stati 30,3 i milioni di compensi, con una media di 2 milioni l’anno ... ilnapolista

I compensi degli amministratori del Napoli (De Laurentiis e figli) salgono a 5 milioni Nell'esercizio 2018 erano pa…