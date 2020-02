Ford Puma, i bad boy crescono (Di lunedì 10 febbraio 2020) La Ford Puma è tornata, ma non è più quella di una volta. La piccola coupé sportiva degli anni Novanta è andata in pensione e ha lasciato il compito di portare avanti il nome del felino a una inedita crossover compatta. Se pensiate che ci sia qualcosa di strano in questo cambio di silhouette, sapete che siete in errore, perché per i costruttori generalisti è vitale avere questo genere di vetture in gamma, visto che sono quelle che il pubblico vuole. La differenza, è che negli ultimi anni l'offerta è diventata sempre più variegata; così, per avere un SUV-coupé non bisogna più volare alti sul listino prezzi, perché questo genere di carrozzeria è arrivata anche nei segmenti più accessibili. Questo genere di linea, però, è difficile da disegnare, soprattutto su una lunghezza di soli 4,2 metri. La ... gqitalia

