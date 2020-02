De Laurentiis vs Ultras, una guerra che sta uccidendo il Napoli: le parole del leader della Curva B (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Tira una brutta aria a Fuorigrotta, dove la spaccatura tra i tifosi del Napoli e il presidente De Laurentiis appare sempre più insanabile. Ieri pomeriggio, come anticipato da Anteprima24, gli Ultras della Curva B hanno disertato i gradoni del San Paolo perchè non potevano entrare i tamburi, i megafoni e neppure lo striscione da loro preparato. Aurelio De Laurentiis ormai non si limita a rilasciare dichiarazioni ufficiali o commentare il la stagione del suo Napoli, ma sta portando avanti una progressiva rottura coi tifosi partenopei. “Siamo conosciuti al mondo non per trofei o per decine di scudetti, ma il popolo napoletano è conosciuto per aver avuto nelle proprie file il più grande calciatori di tutti i tempi e per avere i tifosi più calorosi”. Così Alessandro Cosentino, leader della Curva B, intervenuto a Nuovo Sport Show, ... anteprima24

holywadie : @SpudFNVPN Grazie o' cazz che Insigne corre adesso, sono scesi gli ultras nello spogliatoio e De Laurentiis ha congelato le multe -