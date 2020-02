Come il presidente Mattarella sta facendo di tutto per non far salire le tensioni tra Italia e Cina dopo il coronavirus (Di lunedì 10 febbraio 2020) Lo abbiamo visto, a sorpresa, entrare in una scuola elementare con una presenza molto alta di bambini di famiglia cinese. Qualche giorno fa, aveva inviato una nota al presidente Xi Jinping, giovedì prossimo sarà presente, insieme all’ambasciatore cinese in Italia Li Junhua, a un concerto di beneficenza nella cappella Paolina al Quirinale. Insomma, Sergio Mattarella è più vicino che mai alla Cina, soprattutto in questo periodo storico in cui il coronavirus rischia di compromettere i rapporti tra il Dragone e l’Italia. LEGGI ANCHE > Le bufale italiane sul coronavirus Sergio Mattarella e i rapporti Italia-Cina La figura istituzionale del presidente della Repubblica cerca di essere accondiscendente, attraverso gesti simbolici e atti concreti, nei confronti della Cina, della popolazione italiana di origine cinese, della rappresentanza della Cina nel nostro Paese. Tanti ... giornalettismo

SalvatoreMerlo : Laura Boldrini, a Montecitorio, fece imprimere sotto la fotografia di Tina Anselmi – che mai aveva usato questo neo… - borghi_claudio : Se Conte non smentisce è accertato che come presidente del consiglio abbiamo un TRADITORE - Mov5Stelle : La Borgonzoni si è candidata come presidente dell'Emilia-Romagna promettendo che si sarebbe dimessa da senatrice pe… -