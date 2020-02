Bologna, Sabatini toglie Orsolini dal mercato: “Vale 70 milioni e non è in vendita” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Di fronte alle indiscrezioni che vorrebbero la Juventus intenzionata a riprendere il giocatore marchigiano, il direttore tecnico rossoblù è stato perentorio: "Saputo lo vuole tenere e non è assolutamente sul mercato. Per me la valutazione di Orsolini è non inferiore ai 70 milioni, ma ribadisco che non uscirà". fanpage

