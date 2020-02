Abusi su minori, in arresto due mamme e un papà (Di lunedì 10 febbraio 2020) Due donne sono state arrestate con l’accusa di Abusi sessuali perpetrati nei confronti delle rispettive figlie, fin dai primi anni di vita delle piccole, con la finalità di realizzare materiale pedopornografico.La polizia postale della Toscana ha arrestato così le due donne, una di Terni e l’altra di Reggio Emilia, in esecuzione di una misura di custodia cautelare emessa dal gip di Firenze. Le presunte vittime sono ancora oggi minori di 10 anni. Nell’ambito dell’operazione è stato arrestato anche un uomo, padre di una delle due bambine, che sarebbe stato il destinatario del materiale pedopornografico.In base alle indagini, l’uomo e la donna di Terni avrebbero deciso di concepire la bambina al solo scopo di abusarne sessualmente in futuro. “Da una chat tra i due emerge come assolutamente verosimile che la gravidanza sia stata voluta con il preciso ... italiasera

