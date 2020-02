Serie C, Modena-Sambenedettese: probabili formazioni, quote e pronostico (Di domenica 9 febbraio 2020) Serie C, Modena-Sambenedettese: probabili formazioni, quote e pronostico Domenica 9 Febbraio va in scena il match Modena-Sambenedettese, valido per la 25esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 15.00. A prendere la parola in casa Modena è stao il difensore Tulissi, che ha spiegato la situazione attuale del club: “In un campionato lungo come quello di Serie C, con 38 partite da giocare, ci sta avere alti e bassi. Non si può andare sempre al massimo né può girare sempre tutto per il verso giusto, ma penso che sia una questione fisiologica. Ora dobbiamo solo pensare a ripartire con il passo che avevamo prima delle ultime gare e ricominciare a fare punti contro la Sambenedettese, uno scontro diretto importante e quindi un banco di prova importante. Insieme al mister abbiamo analizzato gli errori commessi ma anche gli aspetti positivi, come quello di ... termometropolitico

zazoomnews : Diretta Modena Sambenedettese- Streaming video tv: incrocio da playoff (Serie C) - #Diretta #Modena… - zazoomblog : Diretta Modena Sambenedettese- Streaming video tv: incrocio da playoff (Serie C) - #Diretta #Modena… - news_modena : 'Le vittime delle Foibe non sono di serie B' -