Sanremo 2020, Sabrina Salerno canta Boys Boys Boys e stende tutti: "Qual è il codice per votarla?" (Di domenica 9 febbraio 2020) Una diva. Sabrina Salerno, showgirl e icona sexy degli anni Ottanta, ha portato sul palco la sua storica hit Boys Boys Boys. Entusiasti i commenti dei social. “Qual è il codice per votare Sabrina?”, chiede Qualcuno. Qualcun altro lancia l’appello: “Amadeus riapri il televoto per votare la Salerno”.Qual è il codice per Sabrina? #Sanremo2020— Darkwing Matt huffingtonpost

