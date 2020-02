Sanremo 2020, Mara Venier chiede a Diodato se ‘Fai rumore’ sia dedicata a Levante e lui risponde imbarazzato (Di domenica 9 febbraio 2020) A Domenica In arriva il vincitore del Festival, Diodato. E la zia Mara non si lascia scappare l’occasione per fare la domanda che tutti volevano fare. Visto l’imbarazzo del cantautore, però, la prende larga: “Non è dedicata a una donna questa canzone, no?”. E il vincitore di Sanremo, dondolando un po’, risponde: “Anche”. A quel punto Mara prova il colpaccio: “Nel senso, a una ex morosa bella, bruna, simpatica, sexy, che canta bene…”. Diodato, ormai in preda all’imbarazzo più totale, risponde: “Anche, sì… Canta bene…“. Mara quindi chiosa: “Lui ha avuto una bellissima storia con Levante” e quando il cantautore le fa notare di non averne mai voluto parlare lei aggiunge: “Ma infatti, ne parlo io…”. L'articolo Sanremo 2020, Mara Venier chiede a Diodato se ‘Fai ... ilfattoquotidiano

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - stanzaselvaggia : Non sono un’amica di Fiorello, mi ha chiamata per contestare un mio articolo e Fiorello si è guardato bene dal chie… -