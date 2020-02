Sanremo 2020, il vincitore Diodato tifa Juve: “CR7 top ma il mio cuore batte per Baggio” (Di domenica 9 febbraio 2020) Antonio Diodato, vincitore del Festival di Sanremo 2020 con la canzone "Fai rumore", è tifoso della Juventus. Il cantautore nato ad Aosta, ma originario di Taranto, ha parlato ai microfoni di Sky Sport qualche giorno fa e ha ammesso la sua ammirazione per 'Codino': "Cristiano Ronaldo il top ma il mio cuore batte per Baggio". fanpage

