Sanremo 2020, Francesco Gabbani spegne ogni polemica: “Diodato merita questa vittoria” (Di domenica 9 febbraio 2020) Francesco Gabbani, secondo classificato al Festival di Sanremo 2020, si congratula col vincitore Diodato in conferenza stampa. Nessuna polemica da parte sua nonostante, un po' come accaduto nel 2019 tra Mahmood e Ultimo, Gabbani abbia ricevuto più voti al televoto di Diodato, che invece è stato preferito dalla sala stampa. fanpage

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -