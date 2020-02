Quando il colera flagellava l'Italia (Di domenica 9 febbraio 2020) Luca Fortis Nell'Ottocento e nel Novecento il colera ha colpito più volte l'Italia, specialmente a Napoli dove la speculazione ha utilizzato l'epidemia come scusa per abbatere interi quartieri popolari In questi giorni di paura, ma anche di inutili allarmismi sul corona virus, molti ripercorrono la storia delle grandi pandemie dell’Ottocento e degli inizi del Novecento e su come siano state sconfitte o arginate. Una di quelle sconfitte nei paesi benestanti, ma ancora pericolosa nei paesi in via di sviluppo è il colera. Il colera era una malattia endemica di alcune zone asiatiche e soprattutto dell'India segnalata già nel 1490 nella regione del delta del Gange da Vasco de Gama. Nel corso dell'Ottocento, come ricorda Eugenia Tognotti, nella sua opera “Il mostro asiatico. Storia del colera in Italia”, a causa di movimenti militari e commerciali dell'Inghilterra nel continente ... ilgiornale

pacaflower : RT @muzza1966: Da bambina quando esplose il colera a Napoli fui mandata a casa di una zia nel Salento.Fu terribile: tutti mi chiamavano col… - 60_cla : RT @muzza1966: Da bambina quando esplose il colera a Napoli fui mandata a casa di una zia nel Salento.Fu terribile: tutti mi chiamavano col… - paolocol1 : RT @muzza1966: Da bambina quando esplose il colera a Napoli fui mandata a casa di una zia nel Salento.Fu terribile: tutti mi chiamavano col… -