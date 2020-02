Piero Pelù show: ruba la borsetta a una signora nel pubblico - (Di domenica 9 febbraio 2020) Novella Toloni Il cantante, ottavo in ordine di scaletta, è salito sul palco dell’Ariston con il petto scritto e durante la sua performance è sceso tra il pubblico per "scippare" una signora Piero Pelù è salito sul palco, ottavo in ordine di esibizione dell’ultima serata di Festival, e ha dato spettacolo. "Bonsoir ragazzacci", ha esordito il cantante giunto al centro della scena e mostrando il torace seminudo con la scritta enigmatica: "Tu 6 molto di +". La sua esibizione si è trasformata ben presto in un vero e proprio spettacolo nel suo più classico stile rocker. Durante l’esecuzione del suo brano "Gigante" nella finale del Festival di Sanremo Piero Peù non si è trattenuto e, percorrendo le scale che portano alla platea, è sceso tra il pubblico per coinvolgere una signor seduta nelle prime file. Il cantante si è reso protagonista di un simpatico siparietto con un’ignara ... ilgiornale

