Milan, Rebic: «Derby? Speriamo di vincere, noi cambiati tanto a gennaio» (Di domenica 9 febbraio 2020) Le dichiarazioni di Ante Rebic, giocatore del Milan, a pochi minuti dal fischio d’inizio del Derby della Madonnina contro l’Inter Ante Rebic ha presentato il Derby di Milano che vedrà l’Inter misurarsi con il Milan nell’intervista concessa ai canali ufficiali rossoneri. Ecco il pensiero del croato sulla sfida per la supremazia nel capoluogo lombardo. «Il Derby è una grande partita. Ci siamo preparati bene, Speriamo di vincere. A gennaio siamo cambiati tanto, sono arrivati nuovi giocatori come Ibra, Kjaer e Begovic. Speriamo di fare bene stasera». Il giocatore, interpellato anche da Rai Sport, ha dichiarato: «L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic ha avuto un enorme impatto in noi, con la sua esperienza ha aiutato sul piano psicologico». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

sportli26181512 : Rebic: 'Ibrahimovic ha cambiato il Milan, che impatto! Il derby...': Ante Rebic, attaccante del Milan, ha parlato a… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? FORMAZIONI UFFICIALI - #InterMilan: giocano Godin e Sanchez! Dentro Rebic Conte cambia formazione ? - morenoAlmare : Eriksen ed Iniesta in panchina. Milan con Ibra davanti e Rebic a girare intorno -