Microsoft e Xbox non sono più nello stesso campionato di Sony e Nintendo - editoriale (Di domenica 9 febbraio 2020) "Come società di tecnologia, ormai devi essere nell'industria videoludica". Le parole di Phil Spencer, recentemente intervistato da Protocol, non rappresentano soltanto una constatazione condivisibile, ma un'anticipazione del futuro che verrà nell'industria: i principali colossi del web ne faranno parte. Perché hanno le risorse economiche e, soprattutto, hanno l'infrastruttura server per costruire un servizio cloud capace di reggere il peso del traffico di milioni di persone. Li hanno già per i loro servizi, dai motori di ricerca all'e-commerce, quindi perché non estendere il cloud a un'industria da 135 miliardi di dollari?Google è stata la prima, mentre Netflix ha sperimentato con qualche film interattivo. Amazon per ora sta lavorando dietro le quinte, supportando le case di sviluppo tramite Amazon Web Services, ma presto potremmo vedere anche un suo servizio di cloud gaming. Facebook ... eurogamer

