LIVE Sci alpino, Parallelo Chamonix 2020 in DIRETTA: Vinatzer e Maurberger per il riscatto, Pinturault non può più sbagliare (Di domenica 9 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.04: La sfida per la coppa del Mondo vive oggi una delle sue giornate clou perchè saranno in gara tutti e tre i protagonisti della corsa alla Sfera di Cristallo: Pinturault e Kristoffersen che ieri nello slalom sono usciti e sono rimasti a bocca a asciutta e Kilde che si è sfregato le mani perchè ha passato indenne una gara dove non era al via e avrebbe potuto perdere molto terreno rispetto ai rivali 9.01: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom gigante Parallelo di Chamonix LA START-LIST DELLE QUALIFICAZIONI CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG DI GARMISCH CON FEDERICA BRIGNONE DALLE 11.15 (DOMENICA 9 FEBBRAIO) Le pagelle di ieri – La classifica della Coppa del Mondo – La cronaca dello slalom di ieri Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante Parallelo di Chamonix (Francia) ... oasport

