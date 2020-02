Joaquin Phoenix: “I premi mi mettono a disagio” (Di domenica 9 febbraio 2020) Questo articolo Joaquin Phoenix: “I premi mi mettono a disagio” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Joaquin Phoenix è il favorito alla vittoria del premio Oscar, come Miglior attore protagonista per l’interpretazione di Joker. Tra poche ore andrà in onda la premiazione degli Oscar 2020, in diretta dal Dolby Teatre di Los Angeles come di consueto per ogni anno. La cerimonia sarà possibile vederla anche dall’Italia su Sky al canale 303 … youmovies

WeCinema : #Oscars2020 : countdown avviato per la premiazione. I favoriti? #JoaquinPhoenix, #RenéeZellweger e con #BradPitt e… - enpaonlus : L’attore Joaquin Phoenix a Londra in marcia con gli animalisti contro gli allevamenti intensivi - La …… - lxdyromanoff : RT @SirArthurConan0: Io che vado davanti al Dolby Theatre se Joaquin Phoenix non dovesse vincere l'Oscar per il migliore attore protagonist… -