Inter, Conte: «Notte speciale. Scudetto? Possiamo sognare» (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il tecnico dell’Inter Conte ha commentato la vittoria conquistata nel derby contro il Milan di Pioli Antonio Conte ha analizzato la vittoria nel derby contro il Milan: «È stata una Notte speciale. Nel primo tempo siamo andati in difficoltà come non mai quest’anno e c’era il rischio di prendere un’imbarcata, invece siamo stati bravi a capire dove migliorare. Il merito va ai ragazzi perché hanno dimostrato di avere grande forza, sono Contento». «Scudetto? È presto per parlarne, ma Possiamo sognare. Ci aspetta un periodo intenso, pensiamo alla partita di Coppa Italia contro il Napoli», ha concluso il tecnico dell’Inter ai microfoni di Sky Sport. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

