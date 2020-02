Il governo può veramente cadere sulla prescrizione? (Di domenica 9 febbraio 2020) Matteo Renzi sulla prescrizione ha lanciato il guanto di sfida con il “No” secco al lodo Conte bis. Si tratta dell’esito dell’ultimo consiglio dei ministri dopo l’accordo fra Pd, Movimento 5 Stelle e LeU che prevede lo stop solo per chi è condannato in primo grado. La partita si aprirà al prossimo Cdm di lunedì 10 febbraio, quando Italia Viva potrebbe astenersi o decidere di mettere a verbale la propria contrarietà alla riforma. Renzi ha chiarito che il suo partito non voterà in Aula la soluzione di compromesso trovata dagli alleati di governo, ma assicura che l’esecutivo non è in pericolo: non ci sarebbe nessuna intenzione da parte di Italia Viva di ritirare i propri ministri né di sfilarsi garantendo un appoggio esterno da Prima Repubblica. Quel «non avete i numeri, soprattutto al Senato» dell’ex premier però pesa come un macigno sul ... open.online

