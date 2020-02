Durante il parto l’ostetrica tira molto forte e il bambino rimane decapitato (Di domenica 9 febbraio 2020) Una storia raccapricciante quella accaduta ad una donna Durante il parto. Questa vicenda, terribile che stiamo per raccontare è accaduta nel distretto di Jaisalmer, nel Rajasthan. Questo il racconto del papà del bambino, Trilok Singh: «Il 6 gennaio ho portato mia moglie nell’ospedale di Ramgarh. Il medico ginecologo non era presente e l’infermiere chiamò un collega per portare a termine il parto. Poco dopo, quando mia moglie ha lamentato un forte dolore, hanno detto che c’erano complicazioni e il bambino non sarebbe sopravvissuto». Pare, dunque che l’ostetrica abbia tirato così forte che il bambino sia nato senza testa che è rimasta nell’utero della mamma. Infatti, successivamente, la donna accusava dei dolori fortissimi e l’hanno trasferita in un altro ospedale dove è stata sottoposta ad intervento chirurgico per rimuovere la testa del bambino. Il papà continua il ... baritalianews

