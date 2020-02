A Torino è stata fatta una scritta antisemita sulla porta di casa del presidente di una ong locale (Di domenica 9 febbraio 2020) A Torino qualcuno ha disegnato una stella di David e ha scritto la parola «Jude» sulla porta di casa di Marcello Segre, presidente di una ong piemontese che si occupa di corsi sull’uso dei defibrillatori, e membro del movimento delle Sardine. ilpost

